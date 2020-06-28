Подтверждено 170 новых случаев коронавируса (ФОТО)

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Сегодня, 28 июня, в Молдове было подтверждено 170 новых случаев коронавируса, 6 из которых – в Приднестровье. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 987 тестов, из которых 706 первично.

Общее количество зарегистрированных за всё время пандемии случаев составило 16250. Вылечились 9081 человек, скончались 530. Активными остаются 6638 случаев.

Где зарегистрированы новые инфицированные, представлено на графике ниже:

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