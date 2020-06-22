Подтверждено 163 новых случая коронавируса

Подтверждено 163 новых случая коронавируса

Сегодня, 22 июня, в Молдове было подтверждено 163 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Сегодня было проведено 1004 тестов, 881 из которых первичные. 163 оказались положительными. Больше всего новых случаев в Кишиневе – 54. Следом Бельцы (25) и Приднестровье (14).

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 14363 случая коронавируса. Вылечились 8019 человек, скончались 480. 5864 случаев остаются активными.

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