Подтверждено 142 новых случая коронавируса

Подтверждено 142 новых случая коронавируса

Сегодня, 5 июля, в Молдове было подтверждено 142 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За последние сутки было проведено 835 тестов, 604 из которых – первичные.

Общее количество зарегистрированных за всё время пандемии случаев коронавируса в Молдове достигло 17 814. Вылечились 10718, скончались 585. Активными остаются 6514 случаев.

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