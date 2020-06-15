Подтверждено 139 новых случаев коронавируса (ВИДЕО)

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Сегодня, 15 июня, в Молдове было подтверждено 139 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Сегодня был сделан 801 тест на обнаружение коронавируса: 545 первичных и 256 повторных.

Новые случаи зарегистрированы в: Кишиневе (50 – 49 в столице и только 1 в пригороде), Приднестровье (22), Единцах и Сынжерей (по 8), в Чадыр-Лунге и Фалештах (по 7), Кагуле (6), Бельцах, Флорештах и Глодянах (по 4). По 3 заболевших в Яловенах, Оргееве, Рышканах, Тараклии, 2 в Дрокии, по одному в Бричанах, Кантемире, Резине, Сороках и Унгенах. По словам главы НАОЗ, относительно небольшое число новых случаев объясняется тем, что в выходные работают не все лаборатории, а граждане обращаются в “скорую” реже, чем в будни.

Вылечились 6794 человек. Скончались еще 5, а в целом – 411.

Всего до настоящего момента в Молдове было зарегистрировано 11879 случаев инфекции. Активными остаются 4674 случая.

Стоит также отметить, что на прошлой неделе было зарегистрировано увеличение числа случаев COVID-19 на 29%: произошел скачок от 1 449 случаев до 2040. Также был зафиксирован рост числа смертей – за неделю скончались 66 человек. В то же время почти 1000 человек вылечились. Коэффициент заражаемости составил 1,34. Чем выше этот показатель, тем сильнее распространение инфекции, пояснил глава НАОЗ.

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