Подтверждено 135 новых случаев коронавируса

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Сегодня, 20 июля, в Молдове было 135 подтверждено случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа было проведено 679 тестов, 557 из которых – первично. 17 новых случаев выявлены в Приднестровье. Всего один из 135 был “завезен” в страну (из Великобритании), остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 21115 случаев коронавируса. Вылечились 14467 человек, скончались 695.

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