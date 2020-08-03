Подтверждено 120 новых случаев коронавируса

Подтверждено 120 новых случаев коронавируса

Сегодня, 3 августа, в Молдове было подтверждено 120 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 673 теста, в том числе 537 первично. 7 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 25 482 случая коронавируса. Вылечились 17 942 человека, скончались 800.

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