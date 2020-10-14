Подтверждено 1149 новых случаев коронавируса

Подтверждено 1149 новых случаев коронавируса

Сегодня, 14 октября, в Молдове было подтверждено 1149 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3976 тестов, из которых 3570 – впервые. 4 новых случая было “завезено” в страну из Румынии, Великобритании, России и Украины.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 64 424 человек. 45 545 пациентов вылечились, 1514 скончались.

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