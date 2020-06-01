Подтверждено 109 новых случаев коронавируса (ВИДЕО)

Подтверждено 109 новых случаев коронавируса (ВИДЕО)

Министерство труда, социальной защиты и здравоохранения сообщает, что сегодня, 1 июня, в Молдове было зарегистрировано 109 новых случаев коронавируса.

Число сделанных сегодня тестов составляет 775, из которых первично – 639, а повторно – 136. Общее количество подтвержденных на территории нашей страны случаев заболевания достигло 8306, активных – 3433.

Вылечились 4622 человека. Скончались 305.

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