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Сегодня, 8 июня, в Молдове было подтверждено 107 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего сегодня было проведено 568 тестов, из них 404 первичные и 164 – повторные. Общее количество зарегистрированных за всё время случаев коронавируса достигло 9 807. Активных случаев – 3 716. Скончались еще 12 человек. Всего летальных исходов – 353.

Сегодня из медучреждений были выписаны 100 человек. Всего вылечились 5 738 человек.

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