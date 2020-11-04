Подтверждено 1020 новых случаев коронавируса

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За сутки было сделано 3590 тестов, в том числе 3175 – впервые.

Шесть новых случаев были “завезены” в страну: 2 из Италии, а также по одному из Великобритании, Румынии, Египта и Германии.

Больше всего новых случаев в Кишинёве – 421. В Приднестровье 162 заболевших, в Кагуле – 49, в Бельцах – 35.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 78507 случаев коронавируса. Вылечились 58292 человека (+890), скончались 1851 (+13). Активными остаются 18364 случая.

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