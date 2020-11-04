Подтверждено 1020 новых случаев коронавируса

Подтверждено 1020 новых случаев коронавируса

За сутки было сделано 3590 тестов, в том числе 3175 – впервые. 

Шесть новых случаев были “завезены” в страну: 2 из Италии, а также по одному из Великобритании, Румынии, Египта и Германии.

Больше всего новых случаев в Кишинёве – 421. В Приднестровье 162 заболевших, в Кагуле – 49, в Бельцах – 35.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 78507 случаев коронавируса. Вылечились 58292 человека (+890), скончались 1851 (+13). Активными остаются 18364 случая.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md