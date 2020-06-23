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Сегодня, 23 июня, был подтвержден 351 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

6 из них – в Приднестровье. Один новый случай был “завезен” в страну из Румынии, остальные местные.

Всего сегодня было проведено 1787 тестов, из которых 1319 первично. Количество подтвержденных случаев за всё время пандемии составило 14714. Вылечились 8212 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 6 человек. Общее количество летальных исходов составляет 490.

Активными остаются 6012 случаев. Где зарегистрированы новые заболевшие, представлено на графике ниже.

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