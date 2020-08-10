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Сегодня, 10 августа, в Молдове был подтвержден 181 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 1048 тестов, в том числе 921 первично. 10 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье. Два были “завезены” в Молдову из Румынии и Турции.

За всё время пандемии в Молдове был зарегистрирован 27 841 случай коронавируса. Всего вылечились 19 465 человек, скончались 850.

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