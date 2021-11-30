Подросток упал с крыши гаража и получил травму

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Несчастный случай произошёл в Рыбнице. Двое подростков вечером взобрались на гаражи, чтобы прогуляться по крышам. Замёрзнув, засобирались домой.

Спускаясь вниз, один из приятелей оступился и с высоты двух с половиной метров упал на асфальт. Острой боли в тот момент 16-летний юноша не почувствовал. Попрощался с другом и на такси отправился домой. Там стало плохо: мама вызвала “скорую”.

Как оказалось, юноша серьёзно повредил грудную клетку. Врачи диагностировали у него осложнённый перелом ребра, пневмоторакс.

Сейчас здоровью пострадавшего ничто не угрожает, пишет mvdpmr.org.

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