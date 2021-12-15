Подросток украл у одноклассницы телефон, чтобы привлечь её внимание

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В Рыбницкий ОВД обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что у дочери в школе украли телефон.

Девочка отправилась на урок физкультуры, а мобильное устройство оставила в женской раздевалке. Когда вернулась, гаджета не было.

Похитителем оказался одноклассник. Подросток вернул мобильный в тот же вечер.

Как выяснилось, раньше он неоднократно брал телефон девочки без спроса. На этот раз, пока весь класс был на занятии, мальчик тайком взял чужую вещь. Объяснил, что так хотел привлечь внимание сверстницы. Собирался вернуть мобильный следующим утром, но не успел, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители провели беседу со школьником. Предстоит профилактическая беседа с родителями подростка.

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