Подросток тайно взял машину родителей и попал на ней в аварию (ВИДЕО)

Подросток тайно взял машину родителей и попал на ней в аварию (ВИДЕО)

ДТП произошло накануне на Чеканах. На пересечении улиц Вадул-луй-Водэ и Транснистрия столкнулись Volkswagen под управлением 28-летней женщины и Skoda, за рулём которой находился 16-летний подросток.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, юноша взял автомобиль, не спросив родителей. Женщина-водитель получила травмы в результате ДТП и была госпитализирована, пишет unimedia.info.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md