Подросток тайно взял машину родителей и попал на ней в аварию (ВИДЕО)

0

ДТП произошло накануне на Чеканах. На пересечении улиц Вадул-луй-Водэ и Транснистрия столкнулись Volkswagen под управлением 28-летней женщины и Skoda, за рулём которой находился 16-летний подросток.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, юноша взял автомобиль, не спросив родителей. Женщина-водитель получила травмы в результате ДТП и была госпитализирована, пишет unimedia.info.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.