Подросток-шутник понесёт наказание за ложный вызов (ВИДЕО)

0

В ночь на 1 сентября 16-летний юноша позвонил в службу 112 и сообщил, что кафе на одной из улиц Рышкановки заминировано. На место прибыли сотрудники “BOMBTEH”, они оцепили и проверили территорию. В итоге взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

В ходе расследования был задержан несовершеннолетний. Парень рассказал, что выпил, после чего попросил чужой телефон и ради шутки позвонил в 112. Как выяснилось, юношу уже привлекали к ответственности за уличное ограбление.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф от 27 500 до 42 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.