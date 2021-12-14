Подросток-рецидивист ограбил прохожего в центре столицы: ему грозит до 7 лет тюрьмы

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Инцидент произошёл 5 декабря на бульваре Штефан чел Маре, передаёт пресс-служба столичной полиции.

В службу 112 позвонил 25-летний мужчина. Он сообщил, что его ограбили – неизвестный напал на него и вырвал сумку, в которой находился кошелёк с деньгами. Затем преступник скрылся. Сумма ущерба составила 1500 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 16-летний житель Сорок, ранее судимый за совершение подобных преступлений.

Подросток признал свою вину. Ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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