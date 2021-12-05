Подросток пытался спрыгнуть с моста в центре Тирасполя

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В центре Тирасполя едва не случилась трагедия. С моста пытался спрыгнуть 16-летний мальчик. Молодой человек был настроен решительно, никого к себе не подпускал. В какой-то момент его ноги соскользнули с парапета, руками он зацепился за нижний край перил.

Всё решила молниеносная реакция сотрудников милиции. Часть из них была в гражданской одежде. Несмотря на выходной, узнав о происшествии, все, кто был рядом, немедленно прибыли на мост.

На видео с камер «Безопасного города» видно: милиционер по гражданке плотно фиксирует руки парня на ограждении, другие хватают за туловище. Рискуя собой, ребята перелезли через перила и стали вытягивать подростка. На помощь поспешили и очевидцы. Спасательная операция заняла меньше 20 секунд, сообщает ИА «Новости Приднестровья».

Подростка доставили в РКБ. Устанавливаются причины, толкнувшие его к отчаянному поступку.

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