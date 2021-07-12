Подросток пытался спрыгнуть с моста после расставания с возлюбленной

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Инцидент произошёл в Тирасполе. К правоохранителям обратился прохожий, который рассказал, что за ограждением на середине моста стоит молодой человек.

Органы правопорядка прибыли на указанное место. Офицеры убедили 16-летнего парня не прыгать в реку и перелезть обратно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства инспектору по делам несовершеннолетних молодой человек рассказал, что недавно расстался с возлюбленной, дома также есть определённые проблемы. Не видя иного выхода, хотел свести счёты с жизнью.

Молодой человек будет поставлен на учёт. С ним и его родителями будут работать правоохранители и психолог.

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