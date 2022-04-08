Шок! В Штефан-Водэ подросток облил бензином полицейских и пытался их поджечь

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Инцидент произошёл минувшей ночью в Штефан-Водском районе.

Правоохранители прибыли к дому 15-летнего подростка, чтобы задокументировать нарушение. Парень находился в нетрезвом состоянии и проявлял агрессию. В какой-то момент он схватил канистру с бензином и облил им полицейских и самого себя, затем пригрозил поджечь всё, передает deschide.md.

Подростка задержали и доставили в инспекторат полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

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