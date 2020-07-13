Подросток на мопеде протаранил машину и оказался в больнице

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В Рыбнице в районе местного рынка произошло ДТП с пострадавшим. 17-летний подросток на мопеде не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Водитель авто, 49-летний рыбничанин, в ДТП не пострадал. У младшего участника аварии врачи диагностировали перелом локтевой кости, ушиб предплечья и правой голени, множественные рваные раны лица и черепно-мозговую травму. Парня доставили в травматологическое отделение Рыбницкой больницы.

Оба водителя были трезвыми, пишет mvdpmr.org. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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