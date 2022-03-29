Забавы ради: в Бельцах подросток угнал автомобиль

Забавы ради: в Бельцах подросток угнал автомобиль

В полицию обратился 30-летний бельчанин. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль Mercedes Vito. Машина была припаркована во дворе дома.

Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого: им оказался 15-летний юноша, ранее совершавший угоны и кражи. Похищенный автомобиль он бросил на одной из улиц города.

Подросток находится под следствием. Ему грозит штраф до 67 500 леев или до 4 лет тюрьмы.

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