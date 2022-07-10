Подросток и взрослый утонули в Криулянах

Подросток и взрослый утонули в Криулянах

Инцидент произошёл в селе Оницкань. В Днестре утонули 17-летний юноша и 37-летний мужчина. 

Тело последнего вчера вечером из реки извлекли местные жители, а подростка сегодня утром достали водолазы.

Спасатели настоятельно призывают население соблюдать правила поведения на воде, купаться только в специально отведённых для этого местах, не заходить в воду ночью и в состоянии алкогольного опьянения.

С начала 2022 года в водоёмах страны утонули 34 человека, в том числе 5 несовершеннолетних.

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