Подростки на мопеде попали в ДТП в Приднестровье

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Инцидент произошёл накануне, когда два 14-летних школьника без спроса катались на мопеде, который недавно приобрёл отчим одного из них. Выезжая из села Воронково, подросток не справился с управлением транспортного средства, выехал за пределы проезжей части и наехал на пень. Пассажир упал и ударился головой.

После всего мальчишки разошлись по домам. О том, что произошло, решили не рассказывать. Но пассажир мопеда к вечеру стал плохо себя чувствовать. Мама подростка отвезла его в Рыбницкую центральную районную больницу. С закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом затылочной кости школьника госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Чуть позже в травмпункт обратился и мальчик, управлявший мопедом. Он пострадал несильно: у него ушибы и ссадины. Медики районной больницы о пациентах сообщили правоохранителям. По факту произошедшего проводится разбирательство.

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