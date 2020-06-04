Подростки из Тараклии могут сесть в тюрьму на 12 лет за изнасилование одноклассницы

0

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении трёх подростков, подозреваемых в изнасиловании бывшей одноклассницы.

Инцидент произошёл в ночь на 16 марта. Согласно материалам дела, подростки вместе употребляли спиртные напитки, после чего, воспользовавшись беззащитным состоянием бывшей одноклассницы, совершили действия, которые им инкриминируются.

Уголовное дело было инициировано инспекторатом полиции и прокуратурой Тараклии, после чего было передано Генеральному управлению уголовного розыска. В целях обеспечения проведения беспрепятственного уголовного преследования подозреваемые были помещены под арест. В суде им будут выдвинуты обвинения по двум статьям УК РМ – изнасилование и удовлетворение половой страсти в извращенных формах. Если вина подростков будет доказана, им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что пострадавшей была оказана медицинская и психологическая помощь для того, чтобы она смогла вернуться к полноценной жизни в обществе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.