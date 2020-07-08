Подробности взрыва на Ботанике: в квартире погибшего нашли психотропные таблетки

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По данным полиции, во время обысков в квартире погибшего в результате взрыва мужчины были обнаружены таблетки. Предполагается, что речь идет о психотропных веществах.

Кроме того, экспертиза показала, что взрыв был вызван гранатой модели Ф-1. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что вчера в результате взрыва, который произошёл в столичном секторе Ботаника, скончался мужчина. Еще два человека были ранены.

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