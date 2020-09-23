Подробности вчерашней аварии на Чеканах: полиция установила виновного

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Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла вчера, 22 сентября, на улице Николай Милеску-Спэтару в столичном секторе Чеканы. Согласно предварительным данным полиции, ДТП спровоцировал 36-летний водитель машины такси марки Dacia Logan, который скончался на месте от полученных травм.

– В ходе расследования было установлено, что мужчина начал разворачиваться на двойной сплошной линии, не убедившись в безопасности манёвра, в результате чего в него сбоку врезался автомобиль Mercedes ML, за рулём которого находился 30-летний мужчина. После столкновения Mercedes рикошетом отбросило в третий автомобиль той же марки, который находился на обочине. А Dacia отлетела в четвёртую машину, которая также была припаркована, – сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, пишет deschide.md.

Напомним, участниками цепного ДТП стали 4 автомобиля: Dacia, Mercedes ML, Mercedes и Fiat. В результате инцидента один человек погиб, двое были госпитализированы.

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