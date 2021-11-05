Подробности убийства в Фалештах: причиной расправы стало мошенничество во время карточной игры

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Подозреваемые в двойном убийстве были задержаны. Это четверо молодых людей в возрасте от 21 года до 25 лет, которые ранее уже имели проблемы с законом.

По версии следствия, причиной жестокой расправы над молодыми людьми стала карточная игра. Убитые прибегали к мошенничеству, что в итоге вскрылось. Парней избили арматурой, передаёт realitatea.md.

– На прошлой неделе молодые люди играли в карты, а в результате мошенничества выиграли 3000 евро. В начале этой недели их пригласили на реванш. Но вместо игры в карты жертв связали и начали избивать. Автомобиль, на котором парней привезли в лес, подожгли в Калараше, – сообщили в полиции.

Напомним, 4 ноября в лесу недалеко от села Хилиуць были найдены тела мужчин 25 и 26 лет со следами насильственной смерти.

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