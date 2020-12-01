Подозреваемому в убийстве сотрудника МВД грозит пожизненное заключение (ВИДЕО)

Подозреваемому в убийстве сотрудника МВД грозит пожизненное заключение (ВИДЕО)

Несколько дней назад тело сотрудника МВД со следами насильственной смерти было найдено у Национального дворца. Правоохранители задержали подозреваемого в его убийстве. Виновному грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. 

По данным полиции, судмедэкспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате полученных травм. В результате следственных мероприятий был задержан подозреваемый – 20-летний молодой человек. На допросе он рассказал, что между ним и сотрудником МВД вспыхнул конфликт, в результате которого он ударил жертву в лицо. Мужчина упал, а нападавший скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодого человека задержали на 72 часа. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, что инцидент произошёл 28 ноября. 47-летний сотрудник ГИЧС был найден мёртвым на улице Александра Пушкина.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md