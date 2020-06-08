Подробности трагедии в Резине: накануне семья ходила в лес за грибами

0

Появились подробности трагедии в Резине, где накануне в одной из квартир нашли двух мертвых женщин и бьющегося в конвульсиях малыша. Правоохранители, прибывшие на место ЧП, обнаружили на столе на кухне недоеденное блюдо из лесных грибов.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции (ГИП) Марианны Бециву, об инциденте в полицию сообщили врачи скорой помощи, которых вызвал муж 26-летней погибшей женщины, передаёт deschide.md.

– Труп молодой женщины был найден в ванной комнате, а бездыханное тело ее матери – на кровати в спальне. После предварительного осмотра специалисты не обнаружили следов насильственной смерти. Кроме того, в квартире находился 3-летний ребёнок, у которого были рвота и судороги. Его экстренно госпитализировали с диагнозом “острое пищевое отравление”, – сообщила Бециву.

Согласно предварительным выводам специалистов, смерть женщин наступила в результате отравления. Накануне семья ходила в лес за грибами, которые впоследствии приготовили и подали к столу.

– Примерно в 22.00 молодая женщина почувствовала недомогание, она пошла в ванную комнату, а её мама легла с ребёнком в постель. Полицейские нашли в тарелках на кухонном столе и в сковородке на плите блюдо из лесных грибов, которым, скорее всего, ужинала семья, – уточнила пресс-секретарь ГИП.

По данным врачей районной больницы, ребёнок находится в коме, его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.