Подробности трагедии в Леова: полиция задержала подозреваемого в убийстве

Подробности трагедии в Леова: полиция задержала подозреваемого в убийстве

Полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 40-летнего жителя Леовского района, тело которого было найдено вчера в поле. 

По данным правоохранительных органов, речь идёт об односельчанине убитого. В ночь на 23 июля они незаконно охотились. Задержанный рассказал, что его напарник поменял место своего расположения, которое было оговорено заранее, поэтому он его перепутал с животным и выстрелил в его сторону. Когда подозреваемый осознал, что случайно убил товарища, он испугался и скрылся с места происшествия.

Мужчину арестовали на 72 часа. Все обстоятельства инцидента устанавливаются, передаёт protv.md.

Напомним, что труп был найден вчера у села Хэнэсений Ной Леовского района. Убитый мужчина состоял в Обществе охотников.

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