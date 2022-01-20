Подробности стрельбы в Бачой: агрессору грозит до 6 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Подробности стрельбы в Бачой: агрессору грозит до 6 лет тюрьмы (ВИДЕО)

41-летний житель коммуны Бачой задержан на 72 часа и находится под следствием по обвинению в домашнем насилии.

Этим утром в инспекторат полиции Ботаники обратилась женщина. Она сообщила, что в неё из пистолета стрелял муж и ранил в ногу.

Оперативная группа немедленно выехала на место происшествия. 40-летняя потерпевшая рассказала правоохранителям, что накануне в доме были гости. После их ухода между супругами разгорелся конфликт. Нетрезвый мужчина вынул из сейфа пистолет и начал угрожать супруге, после чего произвёл выстрелы. Одна из пуль отскочила и попала женщине в ногу.

После случившегося агрессор с пистолетом в руке выскочил из дома, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Пострадавшая вызвала “скорую”, её госпитализировали.

Нападавшего вскоре задержали, мужчина признал свою вину. Оружие было изъято.

Согласно действующему уголовному законодательству, задержанному грозит лишение свободы на срок от года до 6 лет.

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