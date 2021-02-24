Подробности пожара в Дрокии: мать ушла в магазин, оставив малыша со старшим братом (ФОТО)

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Жуткая трагедия произошла в селе Грибова Дрокиевского района. Там в результате пожара погиб 2-летний ребёнок. По данным полиции, когда огонь вспыхнул, матери не было дома – она ушла в магазин, оставив малыша со старшим 11-летним братом.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Дрокии Евгении Молчановой, 31-летняя женщина ушла в магазин за продуктами. Примерно через полчаса ей позвонил сосед и сообщил, что их дом горит. Позже выяснилось, что старший брат открыл дверцу печки, и оттуда упал уголёк, который в итоге стал причиной пожара, передаёт deschide.md.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место ЧП прибыли два пожарных расчёта. Во время тушения в доме было обнаружено обгоревшее тело 2-летнего малыша. Второй ребёнок, 11-летний мальчик, получил ожоги I степени, пытаясь потушить огонь собственными силами. Его доставили в районную больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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