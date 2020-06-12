Подробности инцидента с гранатой во Флорештах: сосед пришёл “выяснять отношения”

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Накануне в полицию обратился 54-летний житель села Бэхринешть Флорештского района. Он заявил, что 43-летний односельчанин на почве давней вражды пришёл к воротам его дома и угрожал металлическим предметом, похожим на гранату.

В результате предпринятых оперативных действий подозреваемый был задержан на территории автозаправочной станции у села Маркулешты. При обыске у мужчины нашли боеприпас, который впоследствии направили на экспертизу.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит штраф от 200 до 400 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок от года до 3 лет.

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