Подробности ДТП в Унгенах: водитель не справился с управлением из-за напавших на него пчёл (ФОТО, ВИДЕО)

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Водитель микроавтобуса, который вылетел с 5-метрового моста, не справился с управлением из-за того, что на него напали и покусали пчёлы. По словам дочери, которая также находилась в машине, отец вёз в багажнике виноград.

Органы правопорядка исключили версию превышения скорости, передаёт publika.md. Другие обстоятельства страшной аварии выясняются.

Напомним, что в результате полученных травм водитель микроавтобуса, житель Фалештского района, скончался по дороге в больницу. Его дочь была госпитализирована.

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