Подробности ЧП в столичном детсаду: загорелись два счетчика

0

В детском саду №153 на Хынчештском шоссе в результате короткого замыкания вспыхнул пожар. Детей и сотрудников учреждения эвакуировали. Инцидент произошел вчера.

Главное управление образования, молодежи и спорта уточняет, что после короткого замыкания в детском саду загорелись два счетчика электроэнергии. На место прибыли пожарные и аварийная бригада компании “Premier Energy”.

Дети и сотрудники учреждения были эвакуированы. Родителей попросили забрать малышей домой. По оценке специалистов, причиной проблемы стало короткое замыкание, возникшее из-за перегрузки электросети и повреждения проводов, проходящих через стены второго этажа здания, сообщили в Главном управлении образования, молодежи и спорта.

В течение двух-трех дней должны быть выполнены работы по смене электросети. Группы со второго этажа детского сада будут объединены с группами с первого этажа, и будут работать с 07.30 до 16.00, поскольку посещаемость в период праздников низкая. Питание детей будет обеспечено в обычном режиме, учитывая, что в пищеблоке электросеть работает хорошо, передает ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.