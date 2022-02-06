Подробности ЧП в Рыбнице: в квартире взорвалась переносная газовая горелка

Подробности ЧП в Рыбнице: в квартире взорвалась переносная газовая горелка

Отец готовил для семьи попкорн. Мужчина использовал портативную газовую горелку. Решил, что так проще, чем на плите.

Внезапно баллончик загорелся. Глава семьи решил потушить его водой. Он положил баллончик в ванную, включил воду. В этот момент произошёл взрыв, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Мощной волной в квартире выбило все окна и межкомнатные двери. Осколками повреждены стёкла и крыши припаркованных у дома автомобилей.

С ожогами 50% тела – живота, головы и рук – I, II, III степеней 45-летнего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Его несовершеннолетние дети и супруга не пострадали.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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