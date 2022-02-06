Подробности ЧП в Рыбнице: в квартире взорвалась переносная газовая горелка

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Отец готовил для семьи попкорн. Мужчина использовал портативную газовую горелку. Решил, что так проще, чем на плите.

Внезапно баллончик загорелся. Глава семьи решил потушить его водой. Он положил баллончик в ванную, включил воду. В этот момент произошёл взрыв, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Мощной волной в квартире выбило все окна и межкомнатные двери. Осколками повреждены стёкла и крыши припаркованных у дома автомобилей.

С ожогами 50% тела – живота, головы и рук – I, II, III степеней 45-летнего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Его несовершеннолетние дети и супруга не пострадали.

По факту случившегося проводится разбирательство.

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