Подробности аварии в Виннице: граждане Молдовы не пострадали

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Как уточнили в МИДЕИ, ни один гражданин Молдовы не пострадал в результате ДТП, произошедшего на днях в Винницкой области.

Посольство Республики Молдова в Украине связалось с местной полицией для выяснения деталей аварии. Стало известно, что наших сограждан доставили в Москву другим транспортным средством, пишет tv8.md.

Напомним, водитель рейсового автобуса “Кишинёв-Москва” потерял управление на участке дороги, где велись ремонтные работы. В результате транспортное средство с 35 пассажирами перевернулось.

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