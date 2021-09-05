Подробности аварии в Рыбнице: водитель и несовершеннолетняя пассажирка в крайне тяжёлом состоянии

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4 человека пострадали в результате аварии с участием “скорой” в Рыбнице. Как пишет пресс-центр МВД ПМР, водитель “Жигули” и его несовершеннолетняя пассажирка находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

У 41-летнего мужчины врачи диагностировали перелом костей черепа и множественные гематомы на теле. У 12-летней девочки ушиб почек, разрыв печени и закрытый перелом ключицы. Врачи отмечают: её состояние крайне тяжёлое.

Оба фельдшера скорой помощи госпитализированы в травматологию. У 30-летней женщины перелом берцовой кости. Её 22-летняя коллега пострадала меньше. В результате ДТП она получила черепно-мозговую травму и ушибы.

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