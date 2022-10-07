Подробная программа на День города: что ожидает жителей и гостей столицы

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Примария приглашает всех желающих 14 и 15 октября отпраздновать Храм Кишинёва. По случаю праздника на ПВНС выступят музыкально-художественные коллективы, учащиеся музыкальных школ, а также известные артисты.

Для всех кишинёвцев и гостей столицы будет организована культурно-развлекательная программа, включающая концерты, выставки живописи, ярмарки народных мастеров и другие сюрпризы.

ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА:

14 октября:

08:00 – 08:30 – Возложение цветов к памятнику Штефана чел Маре;

08:30 – 09:45 – Литургия в Кафедральном соборе;

10:00 – 11:00 – Торжественное открытие праздника на площади у Кафедрального собора;

Концерт литургической музыки “RUGĂ” с участием Национального симфонического оркестра “Teleradio-Moldova”, хоровая капелла “Doina”, музыкально-хоровая студия “Lia-Ciocârlia”, хор священников;

Также выступят: Михай Чобану, Марин Ганчу, Габриэль Небуну и Брио Сонорес, Нику Цуркану и Кристиан Препелюк;

12:00 – 16:00 – ПВНС – концерт-посвящение Кишинёву от учащихся школ искусств, творческих коллективов центров детского творчества с программой “EU sunt Chișinău!”;

16:00 – 18:40 – Музыкальный калейдоскоп “EU sunt Chișinău!” с группой “Colinda” и Алёной Трибой, Джику Чимбир и Каролиной Горун, камерным оркестром “Camerata Chișinău” с Натальей Танасийчук, Игорем Подгоряну и группой “Brio Sonores”, этно-джазовым ансамблем “Trigon”, этно-фольклорным ансамблем “Plăieșii”;

19:00 – 22:00 – Концерт “CHIȘINĂU – ORAȘ TINERESC” с участием Vali Boghean Band, оркестра братьев Адваховых и Зинаидой Жуля, Игорем Кучуком, Габриэлем Небуну, “Fetele din Botoşani”, “Zdob și Zdub”;

22:00 – 23:00 – Специальный гость – CARLA’S DREAMS.

15 октября:

11:00 – 14:00 – Песни о Кишинёве;

14:00 – 17:45 – Концерт-посвящение Кишинёву при участии художественных коллективов учебных заведений муниципалитета, ансамбля народного танца “Мэрцишор” и др.;

18:00 – 19:15 – Музыкальный калейдоскоп “EU sunt Chișinău!”, выступят группа “Cristal”, Рику Водэ, группа “Megapolis” (солист – Серджиу Цуркан);

19:30 – 20:15 – Концерт “Cristofor Aldea-Teodorovici Orchestra”;

20:30 – 22:15 – Фольклорное шоу “CHIȘINĂU – Acasa sufletelor noastre” с участием Михая Чобану, Марии Илиуц и “Crenguță de Iederă”, Веты Гимпу-Мунтяну, Игоря Русу, Константина Московича, Дойны Сулак, Марина Ганчу, Виорики Лупу , “DoReDoS”, этно-фольклорного ансамбля «Romanița» и др.;

22:15 – 23:00 – Концерт группы “LUPII lui Calancea”.

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