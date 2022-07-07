Подрезал “скорую”: невнимательный водитель спровоцировал ДТП в Карагаше

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Авария произошла накануне.

“Скорая” двигалась в сторону села Суклея. Спецсигналы на авто не были включены. Водитель неотложки решил обогнать впереди идущий транспорт. В этот момент Mercedes начал поворачивать налево. Произошло столкновение. Легковушку от удара вынесло на тротуар.

За рулём “скорой” находился 35-летний мужчина, на пассажирском сиденье – медработник. В салоне легковушки – только 36-летний водитель. В ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту аварии проводится разбирательство.

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