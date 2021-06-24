Подрались за место в очереди: подвыпивший мужчина брызнул баллончиком в лицо оппоненту

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Продавцы магазина в Рыбнице сообщили в дежурную часть об инциденте между покупателями.

К моменту прибытия правоохранителей один из участников конфликта держал дверь магазина закрытой изнутри и никого не пускал. Как выяснилось, причиной разногласий стало место в очереди.

Подвыпившая компания из четырёх человек решила отовариться, пишет mvdpmr.org. Два парня остались снаружи, а их спутницы зашли в магазин без очереди. Это возмутило покупателей, началась ссора. Помимо оскорбительных слов в ход пошли кулаки. В какой-то момент молодой человек достал перцовый баллончик и распылил в лицо обидчику.

Все участники конфликта были доставлены в милицию. Как выяснилось, рыбничанин с баллончиком и его оппонент были в состоянии опьянения. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.

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