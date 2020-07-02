Подписаны первые четыре контракта на ремонт местных публичных дорог

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Первые четыре контракта на выполнение работ по периодическому обслуживанию местных, коммунальных и уличных дорог в рамках программы “Хорошие дороги” 2020 года были подписаны. На их основе будут отремонтированы 243 километра общественных дорог в 204 населенных пунктах.

Согласно положениям, до ноября текущего года на основе четырех контрактов будут отремонтированы дороги в 204 населенных пунктах Фалештского, Сынжерейского, Окницкого, Бричанского, Шолдэнештского, Резинского, Ниспоренского и Яловенского районов. Ремонт обойдется примерно в 222 млн леев, выделенных из государственного бюджета, передаёт ipn.md.

– Это большой объем работ, а также значительные инвестиции государства в инфраструктуру. Таким образом, хочу обратить внимание не только на количественную ценность программы “Хорошие дороги” 2020 года, но и на обеспечение качества. Я призываю к более тщательному и требовательному мониторингу качества работ по ремонту дорог и соблюдению всех технологических стандартов и процессов. Не в последнюю очередь нужно обеспечить максимальную прозрачность публичных аукционов для остальных 13 лотов,- заявил министр экономики и инфраструктуры Серджиу Райлян.

В общей сложности для внедрения программы “Хорошие дороги” 2020 года Закон о Государственном бюджете предусматривает выделение 1,375 млрд леев. Участки дорог были отобраны по предложениям местных органов власти первого уровня, а для определения объема ассигнований были учтены такие критерии, как численность населения в населенном пункте, связь со школами, детскими садами, медицинскими учреждениями, а также с экономическими агентами, оказывающими услуги населению.

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