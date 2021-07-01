Подписан договор на покупку 100 новых автобусов для Кишинёва (ВИДЕО)

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Сегодня был подписан договор на покупку 100 новых автобусов для муниципия с гарантией 6,5 лет и обеспечением технического обслуживания на весь период.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что победителем стала компания ISUZU. По словам градоначальника, до конца этого года в Кишинёв будут доставлены 100 новых автобусов, которые давно были обещаны жителям столицы.

Я рад, что нам, наконец, удалось подписать этот контракт. Несмотря на то, что это была довольно долгая процедура, созданная для этого рабочая группа хорошо потрудилась. Благодарю всех и поздравляю жителей Кишинёва. Это общее достижение. Желание иметь качественный общественный транспорт побудило нас усердно работать в этом направлении, – отметил Ион Чебан.

Генпримар добавил, что осенью в Кишинёв прибудут другие 58 единиц транспорта, предназначенные для пригородов. Дополнительно в городской автобусный парк будут взяты на работу водители.

Я хочу до конца срока мандата вместе с командой модернизировать автобусный и троллейбусный парки, чтобы транспортные единицы, которые будут курсировать по улицам столицы, соответствовали всем стандартам, – подчеркнул Чебан.

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