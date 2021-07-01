Подписан договор на покупку 100 новых автобусов для Кишинёва (ВИДЕО)

Подписан договор на покупку 100 новых автобусов для Кишинёва (ВИДЕО)

Сегодня был подписан договор на покупку 100 новых автобусов для муниципия с гарантией 6,5 лет и обеспечением технического обслуживания на весь период.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что победителем стала компания ISUZU. По словам градоначальника, до конца этого года в Кишинёв будут доставлены 100 новых автобусов, которые давно были обещаны жителям столицы.

Я рад, что нам, наконец, удалось подписать этот контракт. Несмотря на то, что это была довольно долгая процедура, созданная для этого рабочая группа хорошо потрудилась. Благодарю всех и поздравляю жителей Кишинёва. Это общее достижение. Желание иметь качественный общественный транспорт побудило нас усердно работать в этом направлении, – отметил Ион Чебан.

Генпримар добавил, что осенью в Кишинёв прибудут другие 58 единиц транспорта, предназначенные для пригородов. Дополнительно в городской автобусный парк будут взяты на работу водители.

Я хочу до конца срока мандата вместе с командой модернизировать автобусный и троллейбусный парки, чтобы транспортные единицы, которые будут курсировать по улицам столицы, соответствовали всем стандартам, – подчеркнул Чебан.

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