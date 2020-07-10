Подозреваемых в покушении на убийство мужчин задержали в столице (ВИДЕО)

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Двум мужчинам 29 лет и 41 года из Каушанского и Оргеевского районов грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство. Подозреваемых задержали накануне сотрудники Инспектората полиции сектора Чеканы.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 2 июля. В вагоне, расположенном на улице Варница в секторе Чеканы, нашли мужчину с ножевым ранением в области шеи. На место ЧП прибыла оперативная группа, а также бригада врачей. Пациента госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители установили, что пострадавшим является 29-летний мужчина, который накануне употреблял спиртные напитки с товарищами. Между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой подозреваемые избили и нанесли жертве ножевое ранение.

На месте происшествия был найден нож – предполагаемое орудие преступления. Он был отправлен на экспертизу. Подозреваемых задержали. Во время допроса они признали свою вину. Мужчин поместили в изолятор на 30 дней.

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