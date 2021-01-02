Подозреваемые в убийстве мужчины в Парканах задержаны

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Сегодня правоохранители задержали подозреваемых в зверском убийстве мужчины в Парканах.

Напомним, они были объявлены в розыск 21 декабря прошлого года по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Тогда МВД предупреждало, что подозреваемые могут быть вооружены.

В настоящий момент оба ранее судимые мужчины арестованы. Они сдали оперативникам оружие – автомат Калашникова, сообщает пресс-служба МВД.

Ведётся следствие.

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