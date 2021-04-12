Подозреваемого в торговле людьми молдаванина экстрадировали из Чехии

0

36-летнего молдаванина экстрадировали из Чехии и передали правоохранителям Молдовы. Мужчина находился в международном розыске с 2019 года по подозрению в торговле детьми и людьми с целью сексуальной эксплуатации.

По данным Генерального инспектората полиции, в период с апреля по май 2018 года подозреваемый и его сообщники завербовали двух девушек в возрасте 17 и 25 лет. Подозреваемые обещали устроить их на работу в качестве нянь, а затем поселили в квартире в Кишинёве. Впоследствии путём применения физического и психологического насилия девушек заставили оказывать платные интим-услуги.

Подозреваемого поместили под арест на 30 дней. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.