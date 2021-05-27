Подозреваемого в разбойном нападении молдаванина экстрадировали из Австрии

Подозреваемого в разбойном нападении молдаванина экстрадировали из Австрии

В Австрии был задержан 26-летний житель села Котихана Кагульского района. Его объявили в международный розыск в 2019 году по подозрению в разбойном нападении.

По данным полиции, в 2018 году он и его сообщники, замаскировавшись, проникли в дом жительницы села Андрушул де Сус. Преступники избили женщину и украли 1000 леев, 1000 евро и золотые украшения. Подозреваемого передали правоохранительным органам Молдовы.

Стоит отметить, что с начала текущего года в Молдову экстрадировали 12 человек, подозреваемых в различных преступлениях.
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