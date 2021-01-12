Подожгли ковёр: детская шалость со спичками привела к пожару

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Инцидент произошёл в Тирасполе. О возгорании сообщили соседи.

На месте происшествия работали два расчёта. Площадь пожара составила 30 кв.м. Две из трёх комнат жилого дома выгорели полностью, обрушился потолок.

В ходе разбирательства было установлено, что 5-летний мальчик и его сестра 7 лет во время игры подожгли ковёр. Испуганные дети разбудили бабушку, которая спала в соседней комнате. Вместе они успели покинуть задымлённое помещение.

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