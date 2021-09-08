Подорожание топлива: в парламенте по инициативе фракции Блока коммунистов и социалистов заслушают руководство НАРЭ

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Члены постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам поддержали предложение фракции Блока коммунистов и социалистов провести на следующей неделе слушания с участием представителей НАРЭ по вопросу роста цен на горючее.

Напомним, что сегодня стоимость снова выросла. Бензин стоит 20 леев 52 бана, а дизельное топливо – 16 леев 63 бана. Это четвёртое подорожание за неделю.

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